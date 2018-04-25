استشهاد صحفي فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي رام الله في 25 أبريل / بنا / اُستشهد صحفي فلسطيني من مخيم جباليا شمال قطاع غزة، متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال تغطيته مسيرات العودة شرق جباليا، قبل نحو أسبوعين.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن وزارة الصحة الفلسطينية بأن الصحفي الشهيد ويدعي أبو حسين كان يعالج في المستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا، ثم تم تحويله للعلاج في مستشفيات الضفة، ومنها إلى مستشفى "تل هاشومير" داخل أراضي عام 48، نظرا لخطورة إصابته التي تسببت بتلف في الدماغ، وتهتك بأعضاء جسده، إلا انه ارتقى شهيدا اليوم.



وباستشهاده يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في غزة منذ 30 مارس الماضي إلى 40 شهيدا.



م خ/م.ح.



بنا 1401 جمت 25/04/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/04/25 - 15 : 05 PM