الكويت تدعو في مؤتمر بروكسل الى انهاء فوري للقتال في سوريا بروكسل في 25 أبريل/ بنا / جددت دولة الكويت اليوم دعمها الكامل لجهود الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا داعية إلى وقف فوري للقتال.



ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله قوله في كلمته بمؤتمر بروكسل الثاني حول دعم مستقبل سوريا والاقليم إن "هذا المؤتمر يعقد في وقت يواجه الشعب السوري فيه وضعا إنسانيا كارثيا"، مشيرا الى أنه بعد بضع ساعات سيجتمع مجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع الإنساني في سوريا كما عقد اجتماع مهم للأعضاء مجلس الأمن الدائمين والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى سوريا ستافان دي ميستورا في السويد قبل أيام من أجل دفع العملية السياسية في سوريا.



وشدد على أهمية إيجاد حل سياسي للنزاع القائم منذ ثماني سنوات مبينا أن معاناة الشعب السوري تتفاقم خاصة بعد استخدام الأسلحة الكيماوية في انتهاك للقانون الدولي والمبادئ الإنسانية كافة.



وأوضح أن دولة الكويت تحملت - في محاولة منها لإنهاء الكارثة الإنسانية - مسؤوليتها السياسية والإنسانية باعتبارها عضوا غير دائم في مجلس الأمن للدفع مع السويد بالقرار 2401 لوقف القتال لمدة 30 يوما.



وشدد على موقف الكويت الثابت بمساندة سوريا ودعم وحدتها وسيادتها واستقلالها مجددا الدعوة إلى الإنهاء الفوري للقتال وسفك الدماء في سوريا على أساس قرار الأمم المتحدة خاصة القرار رقم 2254.



وفي الختام أعرب نائب وزير الخارجية الكويتي عن دعم دولة الكويت لجهود ميستورا في إيجاد حل سياسي للازمة السورية معربا في الوقت نفسه عن الشكر للاتحاد الأوروبي على تنظيم هذا المؤتمر.



وتشارك أكثر من 80 دولة ومنظمة دولية في مؤتمر بروكسل الثاني حول دعم مستقبل سوريا والاقليم الذي انطلق أمس الثلاثاء برئاسة مشتركة من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.









م.ح.



بنا 1347 جمت 25/04/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/04/25 - 51 : 04 PM