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طيران التحالف العربي يشن غارات على تجمعات لميليشيا الحوثي الانقلابية بمحافظة البيضاء اليمنية
2018/04/25 - 44 : 04 PM
عدن في 25 ابريل/ بنا / شن طيران التحالف العربي اليوم غارة جوية استهدفت تجمعات لميليشيا الحوثي الانقلابية بمديرية الطفه بمحافظة البيضاء.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" أن الغارة استهدفت تجمعات ومدافع للميليشيات في منطقة إجلال بمديرية الطفه كانت مختفية بين أشجار القرض وتستهدف القرى القريبة من المنطقة.

كما شن طيران التحالف غارات أخرى على تجمعات واليات للميليشيا في منطقة ذي ناعم والوهابية بمديرية السوادية.



س.ي/م.ح.

بنا 1341 جمت 25/04/2018


عدد القراءات : 32         اخر تحديث : 2018/04/25 - 44 : 04 PM
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