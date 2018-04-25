الكويت تطلب من السفير الفلبيني مغادرة أراضيها.. وتستدعي سفيرها في مانيلا الكويت في 25 أبريل / بنا / طلبت دولة الكويت من السفير الفلبيني لديها مغادرة أراضيها في مدة أقصاها اسبوع.



أفادت بذلك وكالة الأنباء الكويتية "كونا" في خبر عاجل قبل قليل، مضيفة أن الكويت استدعت كذلك سفيرها في مانيلا للتشاور.



وتأتي هذه الخطوة وسط أزمة بين البلدين حول قيام أفراد يتبعون السفارة الفلبينية في الكويت "بتهريب" خادمات فلبينيات في الكويت وهو ما اعتبرته السلطات الكويتية اعتداء على سيادتها.



س.ي/م.ح.



بنا 1337 جمت 25/04/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/04/25 - 39 : 04 PM