جلالة الملك المفدى يهنئ القارئ علي صلاح عمر بمناسبة فوزه بجائزة القارئ العالمي المنامة في 25 ابريل / بنا / بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى أل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة الى القارئ علي صلاح عمر، وذلك بمناسبة فوزه بجائزة القارئ العالمي الاساسية فرع القارئ المجود والمركز الأول في جميع المراحل الخمسة بمسابقة القارئ العالمي الدورة الثالثة لعام ٢٠١٨م، والتي أقيمت تحت رعاية جلالة الملك المفدى، بتنظيم من المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية، في الفترة ٢٢ الى ٢٥ ابريل ٢٠١٨م، وشارك فيها ٩٢٠٠ مشارك من ٨١ دولة.



وأعرب جلالة الملك المفدى في برقيته عن فخره واعتزازه بهذا الانجاز المشرف الذي يضاف الى الانجازات الحافلة التي حققها ابناء مملكة البحرين في المسابقات القرآنية المختلفة، مشيدا جلالته بجهود القارئ وما قام به من عمل دؤوب ومشرف استحق عليه هذا الانجاز، متمنيا جلالته له كل التوفيق والنجاح.



م.ا.ب/ع ع



بنا 1219 جمت 25/04/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/04/25 - 34 : 03 PM