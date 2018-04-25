بحثا سبل تطوير الموارد البشرية بالوزارة.. رئيس ديوان الخدمة المدنية يستقبل وزير الاسكان المنامة في 25 أبريل/ بنا / استقبل سعادة السيد أحمد بن زايد الزايد رئيس ديوان الخدمة المدنية بمكتبه صاحب السعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان، حيث تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز الموارد البشرية بالوزارة بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات الإسكانية التي تحقق سبل العيش الكريم للمواطنين.



وأشاد رئيس ديوان الخدمة المدنية بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الإسكان في خلق بيئة مستقرة ومستدامة لمواطني مملكة البحرين، وأكد حرص ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع الوزارة في سبيل الارتقاء بالموارد البشرية والعمل على تحقيق أفضل المستويات بما يعود بالفائدة على تقديم الخدمة بجودة عالية.



من جانبه أعرب وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر عن شكره لديوان الخدمة المدنية لما يبذله من مجهود في سبيل تطوير مستوى الموارد البشرية في مختلف الجهات الحكومية بالمملكة.







ل.ب/خ.س



بنا 1141 جمت 25/04/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/04/25 - 45 : 02 PM