الرئيس هادي يشيد بجهود المبعوث الأممي الجديد واحاطته الاولى امام مجلس الامن الرياض في 25 أبريل/ بنا / ثمن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي جهود المبعوث الاممي الجديد الى اليمن مارتن غريفث الهادفة الى احلال السلام وتحقيق الأمن والاستقرار المرتكز على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الاممية ذات الصلة وفِي مقدمتها القرار 2216.



كما نوه الرئيس هادي خلال لقائه صباح الْيَوْم للمبعوث الأممي غريفث بإحاطته الاولى امام مجلس الأمن وما حملته من رؤية ومضامين مستوعبة لواقع اليمن وأزمته ومرجعيات السلام وقرارات الشرعية الدولية.



وجدد الرئيس هادي موقفه الدائم نحو السلام باعتباره خيارا استراتيجيا لعودة الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة بصورة عامة.



كما اكد غريفيث ان اللقاء يأتي في إطار النقاشات والدعم لتعزيز فرص السلام وفق مرجعياته الثلاث المعترف بها.



خ.س



بنا 1113 جمت 25/04/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/04/25 - 33 : 02 PM