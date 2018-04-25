"الأمن الإذاعي" يناقش جهود "الشئون الصحية" في توفير الرعاية المتكاملة لمنتسبي وزارة الداخلية المنامة في 25 ابريل / بنا / يناقش برنامج "الأمن" الإذاعي ، في حلقته التي تذاع غدا الخميس ، الجهود التي تقوم بها إدارة الشئون الصحية والاجتماعية في توفير الرعاية الصحية المتكاملة لمنتسبي وزارة الداخلية، وتطبيق إستراتيجية الشراكة المجتمعية من خلال تنفيذ برامج مختلفة بالتعاون مع الجهات المعنية.



ويستضيف البرنامج الرائد فاطمة عمر عبدالغفار مدير إدارة الشؤون الصحية والاجتماعية بوزارة الداخلية.



برنامج "الأمن" الإذاعي، تعده وتقدمه الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بالتعاون مع إذاعة مملكة البحرين ويبث كل خميس في تمام الساعة 1.00 ظهراً على الموجة FM102.3 والحلقة من تقديم شيخة الزياني ويخرجها على الهواء مساعد ملازم ثاني عبدالرحمن البطي.



للمشاركة بالبرنامج ، يمكن الاتصال على هاتف 17684888 وللتواصل عبر الرسائل النصية من شركة بتلكو 92675 ، زين88263 ، فيفا 98029، كما يمكنكم مشاهدتنا على الهواء مباشرة عبر قناة اليوتيوب الخاصة بالوزارة moi_bahrain.



م.ف.ق/ع ع



بنا 1111 جمت 25/04/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/04/25 - 32 : 02 PM