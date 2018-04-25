الصحة تعقد ورشة عمل الإطباق الوظيفي للفكين لأطباء الاسنان المتدربين المنامة في 25 أبريل/ بنا / تحت رعاية الوكيل المساعد للموارد و الخدمات الاستاذة فاطمة عبدالواحد الاحمد نيابة عن الدكتور وليد خليفة المانع وكيل وزارة الصحة وبالتعاون مع الكلية الملكية للجراحين بأدنبره- المملكة المتحدة، نظمت رئيسة تدريب أطباء الأسنان الدكتورة منيرة سبت السبيعي ورشة عمل الإطباق الوظيفي للفكين (Functional Occlusion in Restorative) وذلك لمجموعة السنة الثالثة بالبرنامج التدريبي، حيث قدمت الورشة البريفسور هيلين كرادووك- استشاري في علاج الاسنان الترميمي والتعويضي ونائب العميد ورئيس لجنة الامتحانات بالكلية الملكية للجراحين بالمملكة المتحدة (أدنبره) وذلك على هامش زيارتها لمملكة البحرين للإشراف على عقد امتحان الزمالة العليا في طب الأسنان بالرعاية الصحية الاولية (MPDC) لأطباء الأسنان المقيمين في برنامج SDRP للجزئين الكتابي والسريري.

وقد تضمن برنامج الورشة تعريف الأطباء والكوادر الطبية في مجال تخصص الأسنان بالطرق المستحدثة والمستندة على الأبحاث العلمية الحديثة في علاج وتصحيح الإطباق الفكي وذلك لتهيئتهم وتدريبهم علميا وسريريا.

والجدير بالذكر ان هذه الورشة تنظم للمرة الأولى وذلك لأهميتها ومردودها الإيجابي في صقل وإعداد الأطباء المقيمين ليتسنى لهم اجتياز وإكمال المتطلبات الخاصة بالبرنامج.

كما أن قسم البرامج التدريبية لأطباء الأسنان مع الدعم المتواصل من وزارة الصحة يقوم سنوياً بتنظيم جدول ورش عمل يقوم باعتمادها وتحديد عدد الساعات العلمية المحصلة منها (CPD hours) من قبل قسم التعليم الطبي والمهني المستمر بوزارة الصحة، كما يتم استقدام أكبر الاختصاصيين في مجال صحة الفم والأسنان من داخل المملكة وخارجها بهدف رفع كفاءة أطباء الأسنان، في سبيل الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة. وقد شارك في الورشة 16 مشاركا من المدربين و أطباء الاسنان المسجلون في البرنامج.





ل.ب/خ.س



بنا 1104 جمت 25/04/2018





عدد القراءات : 56 اخر تحديث : 2018/04/25 - 30 : 02 PM