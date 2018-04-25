ختام فعاليات التمرين المشترك خالد بن الوليد 2018‎ المنامة في 25 أبريل/ بنا / اختتمت صباح اليوم، فعاليات التمرين المشترك "خالد بن الوليد 2018" ، والذي نفذته قوة دفاع البحرين ممثلة بالقوة الخاصة الملكية بمشاركة مجموعة من القوات الخاصة بالقوات المسلحة المصرية الشقيقة، وذلك بحضور اللواء الركن عبدالله حسن النعيمي المفتش العام.

وقد بدأ التمرين بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بعدها تم تقديم إيجاز عن مراحل سير التمرين حسب الخطة الموضوعة لتنفيذها والأهداف المحددة من هذا التمرين، ثم بدأت مجريات التمرين التعبوي والمناورات التكتيكية، والعمليات الخاصة الميدانية، والتي عكست المستوى العالي من التعاون والتجانس مع الأشقاء بدقة وكفاءة عالية.



حضر ختام فعاليات التمرين اللواء أركان حرب مصطفى محمود شوكت قائد وحدات الصاعقة بالقوات المسلحة بجمهورية مصر العربية، وسعادة السيدة سهى إبراهيم محمد رفعت سفيرة جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.



ل.ب/خ.س



بنا 1102 جمت 25/04/2018





عدد القراءات : 55 اخر تحديث : 2018/04/25 - 21 : 02 PM