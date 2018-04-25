رئيس هيئة الأركان يستقبل قائد وحدات الصاعقة بالقوات المسلحة المصرية المنامة في 25 أبريل/ بنا / أستقبل سعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان في مكتبه بالقيادة العامة صباح اليوم الأربعاء، اللواء أركان حرب مصطفى محمود شوكت قائد وحدات الصاعقة بالقوات المسلحة بجمهورية مصر العربية الشقيقة.

ورحب سعادة رئيس هيئة الأركان بقائد وحدات الصاعقة بالقوات المسلحة بجمهورية مصر العربية، وتم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون العسكري المشترك القائم بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وسبل تعزيزها.



ن.ف/خ.س



بنا 1100 جمت 25/04/2018





عدد القراءات : 53 اخر تحديث : 2018/04/25 - 20 : 02 PM