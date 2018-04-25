سمو الشيخ محمد بن مبارك ال خليفة يستقبل رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات العمال المنامة في 25 أبريل/ بنا / استقبل سمو الشيخ محمد بن مبارك ال خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمكتبه بقصر القضيبية السيد يعقوب يوسف محمد رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات العمال.

وخلال اللقاء استمع سمو نائب رئيس مجلس الوزراء الى شرح من السيد يعقوب يوسف محمد حول نشاط الاتحاد الحر وما يقوم به من جهود لما فيه صالح العمال من خلال اتصالاته ومشاركاته في داخل البلاد وخارجها .

من جهته اعرب سمو الشيخ محمد بن مبارك ال خليفة عن شكره لما يقوم به الاتحاد الحر لنقابات العمال من جهود ، مؤكداً حرص الحكومة على رعاية مصالح كافة عمال البحرين وحقوقهم المشروعة.





ل.ب/خ.س



بنا 1050 جمت 25/04/2018





عدد القراءات : 47 اخر تحديث : 2018/04/25 - 04 : 03 PM