الاشغال : غلق بعض التقاطعات ضمن أعمال تطوير شارع ولي العهد المنامة في 25 ابريل / بنا / اعلنت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، أن أعمال تطوير شارع ولي العهد والطرق المتفرعة منه تستدعي غلق بعض التقاطعات.



واعلنت الاشغال غلق كلا من شارع 38 وعمل تحويل للحركة المرورية على شارع العزل ومنع الحركة المرورية القادمة من شارع ولي العهد من دخول منطقة جري الشيخ عبر تقاطع إشارة 38 ابتداءً من يوم الخميس غدا من الساعة 03:00 مساءً إلى يوم السبت الساعة 08:00 صباحاً.



وغلق مسار على مراحل من كل اتجاه لشارع ولي العهد وتوفير مسار واحد للحركة المرورية ابتداءً من يوم غدا الخميس الساعة 03:00 مساءً الى يوم الأحد الساعة 05:00 صباحاً.



وغلق مسار واحد من طريق رقم 2819 المؤدي إلى محطة البترول باتجاه الجنوب ومنع الحركة المرورية القادمة من شارع ولي العهد وسيتم العمل خلال يوم الجمعة فقط الساعة 01:00 صباحاً إلى الساعة 01:00 ظهرا.





ودعت الاشغال الى الالتزام بالقواعد المرورية حفاظاً على سلامة الجميع.





م.ف.ق/خ.س



بنا 0932 جمت 25/04/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/04/25 - 37 : 12 PM