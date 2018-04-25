يضم 11 ألف كتاب من بينها 3 آلاف كتاب نادر.. وزير التربية يفتتح مركز المنامة لمصادر المعرفة بعد إعادة تأهيله المنامة في 25 أبريل/ بنا / احتفاءً باليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف، افتتح سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم مركز المنامة لمصادر المعرفة، بعد إعادة تأهيله.



وقام الوزير بجولة في المركز الذي يضم أكثر من 11 ألف كتاب في شتى المجالات، من بينها أكثر من 3 آلاف من الكتب النادرة التي يصل عمرها إلى 300 عام، فضلًا عن الرسائل الجامعية، والمناهج الدراسية، والمراجع، والمؤلفات البحرينية، مع تخصيص ركن لأهم الإحصائيات الوطنية، وتوفير عدد من الخدمات المعرفية الإلكترونية.



وبهذه المناسبة، أكد الوزير أنه في ضوء اهتمام قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بتطوير القدرات الوطنية وبناء مجتمع المعرفة، جاءت خطوة الوزارة بتجديد هذا المركز، ضمن جهودها المستمرة للارتقاء بالخدمات العلمية والثقافية والبحثية المقدمة للجمهور في مراكز مصادر المعرفة العامة الموزعة على محافظات المملكة، والبالغ عددها 9 مراكز، تضم حوالي 186 ألف كتاب في شتى المجالات، بما فيها الكتب الرقمية، وتنفيذ العديد من الأنشطة الثقافية المتنوعة.

هذا ويفتح مركز المنامة لمصادر المعرفة أبوابه للجمهور من السابعة صباحًا وحتى الثانية والربع ظهرًا خلال أيام الدوام الرسمي.



يُذكر أن الوزارة توفر خدمة البحث وحجز الكتب من مراكز مصادر المعرفة على بوابة الحكومة الالكترونية وعلى موقع الوزارة، وهي الجهة الوحيدة في المملكة التي توفر مثل هذه الخدمة الإلكترونية، كما تمكنت من إدخال قائمة لجميع هذه الكتب في الفهرس العربي الموحد، لتكون لديها أكبر قاعدة بيانات في هذا المجال على مستوى المملكة، كما تواصل الوزارة تطوير وتحديث برنامج ألف باء المكتبات العربية للخدمات الفنية في الإدارة والبحث والإعارة في مراكز مصادر المعرفة، كما يزور هذه المراكز العديد من طلبة رياض الأطفال والمدارس الحكومية والخاصة، حيث شهد العام الماضي تنظيم 86 زيارة مدرسية، استفاد منها 1830 طالبًا وطالبة.





ل.ب/خ.س



بنا 0917 جمت 25/04/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/04/25 - 24 : 12 PM