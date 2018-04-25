مصدر عسكري روسي بنفي تسليم سوريا منظومة "إس - 300" موسكو في 25 أبريل/ بنا / أكد مصدر عسكري روسي اليوم أن روسيا لم تسلم سورية منظومة "إس - 300" للدفاع الجوي.

ونفى المصدر كما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، الاخبار، التي اشارت الى تسليم المنظومة لسورية منذ شهر ، قائلا ان لدى القوات السورية العديد من منظومات الدفاع الجوي منها السوفيتي ومنها الروسي الحديث من نوع بانتسير ، لكن لا توجد لديها إس - 300.



وكانت تقارير عديدة تحدثت عن تسليم روسيا للقوات السورية منظومة "إس - 300"، خاصة بعد تصريحات لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التي قال فيها إن بلاده لم تعد مقيدة بـ"التزامات أخلاقية" ضد تزويد الجيش السوري بأنظمة دفاعية صاروخية من طراز "إس300-".



ويمتلك الجيش السوري بالفعل جيلا سابقا من أنظمة "إس200-"، ولدى روسيا أيضا أنظمة "إس400-" في القاعدة الجوية، التي تستخدمها على الساحل الشمالي الغربي من سورية.





خ.س



بنا 0832 جمت 25/04/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/04/25 - 37 : 11 AM