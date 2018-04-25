لدى حضوره تمرين القيادات "حماة الجنوب".. مدير أركان الحرس الوطني: تنفيذ التمارين النوعية على مستوى الوحدات يعكس قدرة قيادية عالية المستوى المنامة في 25 أبريل/ بنا / شهد مدير أركان الحرس الوطني معالي اللواء الركن الشيخ عبدالعزيز بن سعود آل خليفة، صباح اليوم، جانباً من مراحل تمرين القيادات "حماة الجنوب" الذي نفذته وحدات الحرس الوطني بحضور قائد وحدة العمليات الخاصة الرائد الركن سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى آل خليفة وكبار ضباط الحرس الوطني .

وأكد معالي مدير الأركان أن تنفيذ الحرس الوطني للتمارين النوعية على مستوى القيادات، يؤكد ما وصل إليه الحرس الوطني من مستوى تدريبي متقدم، وجاهزية وقدرة قيادية عالية المستوى، تجعله قادراً على التعامل بحنكة مع مختلف الظروف التي قد تهدد استقرار الوطن.

وأشار معالي مدير الأركان بأن التمارين القيادية للوحدات تأتي في سلسلة بنود الرؤية الاستراتيجية 2020 التي ينتهجها الحرس وفق تطلعات الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني، في بناء وحدات الحرس الوطني وتهيئتها على أعلى مستويات الجاهزية.



وأضاف معاليه أن "حماة الجنوب" يشكل تجربة تقييمية لسرعة ومستوى الاستجابة القيادية والعملياتية لتنفيذ آليات التعامل مع الأزمات، ورفع قدراتها الذاتية والجماعية لتحقيق أفضل مستويات التنسيق والدفاع المشترك، وتدريب القوات على تطبيق مهام قتالية مختلفة حسب الخطط الدفاعية، وجعلها قادرة على تنفيذ أكثر من مهمة عسكرية، والعمل على تعزيز التعاون والتنسيق في مجال تبادل الدعم والمساندة العسكرية.



ل.ب/و.ش



بنا 0758 جمت 25/04/2018





عدد القراءات : 59 اخر تحديث : 2018/04/25 - 07 : 11 AM