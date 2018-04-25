شركة مطار البحرين تنفذ تمرين حوادث المواد الخطرة بنجاح المنامة في 25 ابريل/ بنا / نفذت شركة مطار البحرين، الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، تمرين حوادث المواد الخطرة امس الثلاثاء في مقر مجمع خدمات مطار البحرين للشحن بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، وإدارة مكافحة الحرائق والإنقاذ بشركة مطار البحرين، وعمليات وأمن وشرطة المطار، وقسم الصحة والسلامة والبيئة، وقسم الاتصالات، ومستشفى الملك حمد الجامعي، وشرطة المطار، وخدمات مطار البحرين، و يهدف تمرين الحوادث الإشعاعية الى التأكد من فعالية الخطة للتعامل مع أنواع مختلفة من السيناريوهات للحوادث التي قد تحدث في المطار.



م.ف.ق/و.ش



بنا 0754 جمت 25/04/2018





عدد القراءات : 58 اخر تحديث : 2018/04/25 - 58 : 10 AM