عشرات الاصابات في تجدد المواجهات مع الاحتلال بمحيط جامعة القدس القدس المحتلة في 25 أبريل/ بنا / تجددت صباح اليوم الأربعاء، المواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال الاسرائيلي في شارع المدارس ومحيط جامعة القدس ببلدة أبوديس جنوب شرق القدس المحتلة.

وكانت مواجهات عنيفة اندلعت في المنطقة مساء أمس وامتدت حتى ساعات الفجر، أطلقت خلالها قوات الاحتلال عشرات القنابل الغازية السامة والأعيرة النارية وأصابت عشرات المواطنين، بينما رد الشبان بالحجارة والزجاجات الفارغة.



وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية ان قوات الاحتلال أغلقت صباح اليوم، جميع الطرق المؤدية الى جامعة القدس والمدارس، وسط أنباءٍ عن إصابات بالرصاص الحي بين صفوف الشبان.



و.ش/خ.س



بنا 0650 جمت 25/04/2018





عدد القراءات : 56 اخر تحديث : 2018/04/25 - 30 : 10 AM