المانيا ترحل 21 طالب لجوء افغاني ضمن الترحيل الجماعي 12 كابول في 25 أبريل/ بنا / رحلت المانيا مجموعة من 21 طالب لجوء ، وصلوا إلى العاصمة الأفغانية كابول اليوم.

وحسبما صرح مسؤولون بالهجرة لوكالة الأنباء الألمانية فان المجموعة التي غادرت من مطار دوسلدورف مساء امس وصلت صباح اليوم كابول.



وهذا هو الترحيل الجماعي الثاني عشر منذ التوصل إلى اتفاق بين حكومتي أفغانستان وألمانيا في عام 2016 ، حيث رحّلت ألمانيا ما إجماليه 219 طالب لجوء افغاني.



كما ترحل دول الاتحاد الأوروبي طالبي اللجوء الأفغان الذين ترفض طلباتهم إلى بلدهم جوا في إطار اتفاق أبرمته بروكسل مع كابول بهدف الحد من تدفق اللاجئين إلى أوروبا.



وكانت احصاءات رسمية للاتحاد الأوروبي اظهرت أن عدد الأفغان الذين رحلوا من أوروبا إلى بلدهم تضاعف ثلاث مرات بين 2015 و2016.



وقد كانت هذه الاتفاقات والترحيل بالقوة محل انتقاد من العديد من المنظمات الدولية حيث يجري في ظل تدهور الوضع الأمني في أفغانستان مع تصاعد هجمات طالبان ومسلحي تنظيم داعش الارهابي.





خ.س



بنا 0636 جمت 25/04/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/04/25 - 15 : 10 AM