مقتل 10 أشخاص وإصابة 40 جراء حريق في بئر نفط بإندونيسيا جاكرتا في 25 أبريل/ بنا / لقي عشرة اشخاص حتفهم وأصيب 40 آخرون اليوم الأربعاء في حريق بئر نفط بإقليم أتشيه في إندونيسيا.

واكد المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث "سوتوبو نوجروهو"، حالات الوفاة والإصابات لأشخاص من سكان من قرية باسير بوتيه.



وقالت وكالة الأنباء الرسمية "أنتارا" إن سكان القرية الواقعة شرق أتشيه كانوا يجمعون النفط من سطح البئر عندما اندلع الحريق قبل الفجر، مضيفة أن المصابين حروقهم بالغة.

ويعمل الموقع بشكل غير قانوني لسنوات، حسب ما أوردته الوكالة.



ويعد استغلال السكان المحليين لآبار النفط التي لم تعد صالحة للاستخدام التجاري، أمرا شائعا في إندونيسيا، رغم كون ذلك غير قانوني.







و.ش/خ.س



بنا 0602 جمت 25/04/2018





عدد القراءات : 77 اخر تحديث : 2018/04/25 - 23 : 09 AM