مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 25 أبريل/ بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الاربعاء بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة خلال الساعات القليلة الماضية على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين:

/جلالته يتسلم اوراق اعتماد 4 سفراء جدد .. الملك: روابط اخوية وثيقة مع الامارات.

/جلالة الملك يستقبل الشيخ خالد بن عبدالله بن علي آل خليفة بـمـناسبة تـعـيـينه رئـيسا لـلـبـعـثة الـدبـلـومــاسـية الـبحـرينية بـالإمـارات.

/سموه افتتح معارض الخليج للبناء والعقار والتصميم الداخلي.. رئيس الوزراء: البحرين تحتفظ ببريقها الجاذب للاستثمار العقاري.

/سمو رئيس الوزراء: الحكومة هيأت بنية تشريعية وفنية لدعم نجاح الاستثمار في القطاع العقاري.

/سمو الشيخة لولوة بنت خليفة تفتتح سوق السفارات.

/محافظ الجنوبية يبحث الاستـعدادات لاسـتـقـبال شـهر رمضان.

/خالد بن عبدالله يبحث مع السفير الهندي تـعزيز الـعـلاقات بين البلدين.

/جهاز المساحة: لا رسوم على الاراضي البيضاء.

/وزير الإعلام أمام الملتقى الإعلامي بالكويت الإعلام العربي يعاني من عدم وجود معايير للتقييم أو المضمون.

/وزير التربية يدشن مكتبة الوزارة الإلكترونية للرسائل الجامعية.

/وكيل وزارة الخارجية تجتمع مع وكيل وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية لشئون العمال المهاجرين.

/التربية تفتح باب الترشح لمنح التربية الخاصة بمدارس دولة الكويت.

/خلال زيارته للمحافظة الشمالية.. السفير الأمريكي يبدي إعجابه بالبرامج الوطنية والاجتماعية.

/«الأشغال»: البدء بصيانة 25 مدرسة حكومية مطلع مايو المقبل.

/مليون و200 ألف دينار تكلفة تطوير سوق المنامة المركزي خلال عامين.

/جامعة البحرين تفوز بالمركز الأول في مسابقة تحدي التداول الاستثماري.

/وزير الاسكان: تقسيم برنامج مزايا الى فئات.

/الجبير: النظام القطري سيسقط في اسبوع حال رفع الحماية الامريكية.

/ترامب أمام ماكرون: الاتفاق النووي الإيراني «كارثة».

/مؤتمر للجهات المانحة لسوريا في بروكسل تفاديا لكارثة إنسانية.

/10 قتلى في حادث الدهس «المتعمد» في تورنتو.. والشرطة تحقق في الدوافع.

/قمة تاريخية بين الكوريتيـن الجمعة تعــزز الأمــل فــي تحقيـــق الســـلام.

/الأمم المتحدة تطلب تحقيقات حول «إعدامات» محتملة لمتظاهرين في نيكاراجوا.

/العاهل السعودي يدشن مدينة ترفيهية في الرياض السبت.

/محامية هولندية تطالب قطر بتعويض ضحايا «النصرة».

/حاملة الطائرات الصينية تقود تدريبــات بـالذخيــرة الحيـة في بحر الصين الشرقي.







و.ش



بنا 0517 جمت 25/04/2018





عدد القراءات : 87 اخر تحديث : 2018/04/25 - 21 : 08 AM