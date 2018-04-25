مطالعات الصحف في البحرين

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2018/04/25 - 21 : 08 AM
المنامة في 25 أبريل/ بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الاربعاء بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة خلال الساعات القليلة الماضية على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين:
/جلالته يتسلم اوراق اعتماد 4 سفراء جدد .. الملك: روابط اخوية وثيقة مع الامارات.
/جلالة الملك يستقبل الشيخ خالد بن عبدالله بن علي آل خليفة بـمـناسبة تـعـيـينه رئـيسا لـلـبـعـثة الـدبـلـومــاسـية الـبحـرينية بـالإمـارات.
/سموه افتتح معارض الخليج للبناء والعقار والتصميم الداخلي.. رئيس الوزراء: البحرين تحتفظ ببريقها الجاذب للاستثمار العقاري.
/سمو رئيس الوزراء: الحكومة هيأت بنية تشريعية وفنية لدعم نجاح الاستثمار في القطاع العقاري.
/سمو الشيخة لولوة بنت خليفة تفتتح سوق السفارات.
/محافظ الجنوبية يبحث الاستـعدادات لاسـتـقـبال شـهر رمضان.
/خالد بن عبدالله يبحث مع السفير الهندي تـعزيز الـعـلاقات بين البلدين.
/جهاز المساحة: لا رسوم على الاراضي البيضاء.
/وزير الإعلام أمام الملتقى الإعلامي بالكويت الإعلام العربي يعاني من عدم وجود معايير للتقييم أو المضمون.
/وزير التربية يدشن مكتبة الوزارة الإلكترونية للرسائل الجامعية.
/وكيل وزارة الخارجية تجتمع مع وكيل وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية لشئون العمال المهاجرين.
/التربية تفتح باب الترشح لمنح التربية الخاصة بمدارس دولة الكويت.
/خلال زيارته للمحافظة الشمالية.. السفير الأمريكي يبدي إعجابه بالبرامج الوطنية والاجتماعية.
/«الأشغال»: البدء بصيانة 25 مدرسة حكومية مطلع مايو المقبل.
/مليون و200 ألف دينار تكلفة تطوير سوق المنامة المركزي خلال عامين.
/جامعة البحرين تفوز بالمركز الأول في مسابقة تحدي التداول الاستثماري.
/وزير الاسكان: تقسيم برنامج مزايا الى فئات.
/الجبير: النظام القطري سيسقط في اسبوع حال رفع الحماية الامريكية.
/ترامب أمام ماكرون: الاتفاق النووي الإيراني «كارثة».
/مؤتمر للجهات المانحة لسوريا في بروكسل تفاديا لكارثة إنسانية.
/10 قتلى في حادث الدهس «المتعمد» في تورنتو.. والشرطة تحقق في الدوافع.
/قمة تاريخية بين الكوريتيـن الجمعة تعــزز الأمــل فــي تحقيـــق الســـلام.
/الأمم المتحدة تطلب تحقيقات حول «إعدامات» محتملة لمتظاهرين في نيكاراجوا.
/العاهل السعودي يدشن مدينة ترفيهية في الرياض السبت.
/محامية هولندية تطالب قطر بتعويض ضحايا «النصرة».
/حاملة الطائرات الصينية تقود تدريبــات بـالذخيــرة الحيـة في بحر الصين الشرقي.
و.ش
بنا 0517 جمت 25/04/2018
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اخر تحديث : 2018/04/25 - 21 : 08 AM