ترامب يتوعد إيران بـ"مشاكل كبيرة" إذا استأنفت برنامجها النووي واشنطن في 24 أبريل / بنا / توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بـ"مشاكل كبيرة" إذا استأنفت برنامجها النووي الذي وافقت على الحد منه بموجب اتفاق دولي في عام 2015.



ونقلت "بي بي سي" عن ترامب وصفه الاتفاقية مع إيران بأنها "كارثة" و"جنونية"، وذلك في حديث بالمكتب البيضاوي في البيت الأبيض، أثناء استقبال نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.



وهدد ترامب في السابق برفض تمديد الاتفاق النووي الذي أبرم في عهد سلفه باراك أوباما، والذي من المفترض أن يوقع عليه بحلول 12 مايو المقبل.



ويزور الرئيس الفرنسي واشنطن لمحاولة إقناع ترامب بالحفاظ على الاتفاق مع إيران، وكان من المقرر أن تزور المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل واشنطن يوم الجمعة المقبل للسبب ذاته.



لكن ترامب قال للصحفيين حول إمكانية استئناف إيران لبرنامجها النووي إذا ألغيت الصفقة "لن يكون من السهل عليهم استئنافه".



وأضاف "لن يستأنفوا أي شيء، وإذا فكروا باستئناف برنامجهم النووي سيواجهون مشاكل كبيرة، أكبر من أي مشكلة واجهوها في أي وقت مضى".



كما انتقد ترامب تجارب إيران الصاروخية متسائلا عن دوافعها وراء هذه التجارب.



ولطالما انتقد ترامب الصفقة التي وقعتها الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا مع إيران، وذلك كونها لا تحول دون دعم طهران لجماعات مسلحة في المنطقة مثل تنظيم حزب الله الارهابي.







م.ح.



بنا 1959 جمت 24/04/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/04/24 - 10 : 11 PM