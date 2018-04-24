وزير الخارجية السعودي: يجب على قطر أن تدفع ثمن وجود القوات الأمريكية في سوريا الرياض في 24 أبريل/بنا/ صرح وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير بأنه بناء على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في المؤتمر الصحفي مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ، قائلاً "يجب على قطر أن تدفع ثمن وجود القوات العسكرية الأمريكية في سوريا، وأن تقوم بإرسال قواتها العسكرية إلى هناك، وذلك قبل أن يلغي الرئيس الأمريكي الحماية الأمريكية لدولة قطر والمتمثلة بوجود القاعدة العسكرية الأمريكية على أراضيها".



وحسب وكالة الانباء السعودية (واس) أن الوزير عادل الجبير أكد على كلام الرئيس الأمريكي أنه لو قامت أمريكا بسحب الحماية الأمريكية المتمثلة بالقاعدة العسكرية من قطر فإن النظام سيسقط هناك خلال أقل من أسبوع.





خ.أ



بنا 1910 جمت 24/04/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/04/24 - 50 : 10 PM