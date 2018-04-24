سمو ولي العهد يتلقى برقية شكر من خادم الحرمين الشريفين المنامة في 24 أبريل/ بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، برقية شكر جوابية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك رداً على برقية سموه التي ضمنها استنكار مملكة البحرين وادانتها الشديدة لإطلاق المليشيات الانقلابية في الجمهورية اليمنية عدة صواريخ باليستية استهدفت تجمعات سكانية في بعض المناطق بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.



أعرب فيها خادم الحرمين الشريفين عن بالغ شكره وامتنانه لسمو ولي العهد، داعيا الله جلت قدرته أن يحفظ مملكة البحرين من كل مكروه ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والرقي والتقدم.





ح ب/م خ/م.ح.



بنا 1813 جمت 24/04/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/04/24 - 17 : 09 PM