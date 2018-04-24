مقتل 5 من عناصر الشرطة اثر هجوم انتحاري في مدينة "كويتا" الباكستانية اسلام آباد في 24 أبريل/ بنا / قتل 5 من عناصر الشرطة الباكستانية وأصيب 7 آخرون اثر هجوم انتحاري استهدف اليوم سيارة للشرطة في مدينة "كويتا" جنوب غربي باكستان.



وذكر بيان للجيش الباكستاني أن انتحاريا فجر نفسه بالقرب من سيارة للشرطة على الطريق المؤدي إلى المطار في مدينة "كويتا" ما أدى إلى مقتل 5 من عناصر الشرطة وإصابة 7 آخرين تم نقلهم إلى المستشفى.

وأضاف أن انتحاريين آخرين حاولا الهجوم على سيارتين للقوات شبه العسكرية، ولكن قوات الأمن تمكنت من القضاء عليهما بإطلاق النار قبل وصولهما إلى هدفيهما ، موضحا أن قوات الأمن الباكستانية قامت بتطويق المنطقة وشنت عملية تمشيط للبحث عن أي عناصر أخرى على صلة بالانتحاريين.





م خ



بنا 1642 جمت 24/04/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/04/24 - 45 : 07 PM