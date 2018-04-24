جلالة الملك المفدى يتسلم أوراق اعتماد 4 سفراء جدد لدى مملكة البحرين المنامة في 24 أبريل/ بنا / تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في إحتفال جرى في قصر الصخير هذا اليوم أوراق إعتماد أربعة سفراء جدد لدى مملكة البحرين.



حيث تسلم جلالة الملك المفدى أوراق إعتماد كل من:



- سعادة السفير هيديكي إيتو سفير اليابان.



- سعادة السفير تانيت نا سونخلا سفير مملكة تايلند.



- سعادة السفير أنور سفير جمهورية الصين الشعبية.



- سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير دولة الامارات العربية المتحدة.



وقد تبادل حضرة صاحب الجلالة حفظه الله مع السفراء الجدد الكلمات الترحيبية بهذه المناسبة، وأشاد بالعلاقات الثنائية الوثيقة القائمة بين مملكة البحرين ودولهم الشقيقة والصديقة وبما وصلت إليه من تقدم ونمو في كافة الميادين، متمنياً جلالته لهم كل التوفيق والنجاح في أداء مهامهم الدبلوماسية وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع مملكة البحرين.



ونقل السفراء إلى جلالة العاهل المفدى تحيات وتقدير رؤساء دولهم وتمنياتهم الطيبة لجلالته بموفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين وشعبها المزيد من التقدم والازدهار، مشيدين بالعلاقات الوطيدة التي تربط دولهم بمملكة البحرين على مختلف الأصعدة.



حضر مراسم تقديم أوراق الإعتماد معالي وزير الديوان الملكي، ومعالي وزير الخارجية، ومعالي وزير المتابعة بالديوان الملكي، وسعادة رئيس المراسم الملكية.



وكان السفراء الجدد قد وصلوا إلى قصر الصخير كل على حدة، حيث كان في استقبالهم رئيس المراسم الملكية، وجرت لهم المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبات.





ح ب/م.ح.



بنا 1639 جمت 24/04/2018





عدد القراءات : 66 اخر تحديث : 2018/04/24 - 12 : 09 PM