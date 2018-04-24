جلالة الملك المفدى يستقبل سفير المملكة الجديد لدى دولة الإمارات العربية المتحدة المنامة في 24 أبريل/ بنا / استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصخير هذا اليوم سعادة الشيخ خالد بن عبدالله بن علي آل خليفة بمناسبة صدور المرسوم الملكي بتعيينه رئيساً للبعثة الدبلوماسية البحرينية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بلقب سفير فوق العادة مفوض، حيث تشرف بأداء القسم القانوني أمام جلالة الملك المفدى.



وقد هنأ جلالته رعاه الله سعادة الشيخ خالد بن عبدالله بن علي آل خليفة، وأشاد بكفاءته في تحمل هذه المسئولية الوطنية، معرباً عن تمنياته له بالتوفيق والسداد في أداء مهمته الدبلوماسية الجديدة.



وأبدى جلالته توجيهاته السامية للسفير لتعزيز وترسيخ علاقات مملكة البحرين مع شقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً ضرورة الاهتمام بمصالح أبناء البحرين ورعايتهم والعمل على تلبية احتياجاتهم.



وأشاد جلالته بالعلاقات التاريخية المتميزة والروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة الإمارات والحرص المتبادل على توثيقها، وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.



وكلف العاهل المفدى سفير مملكة البحرين بنقل تحياته إلى إخوانه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولشعب دولة الإمارات متمنياً لهم دوام الرخاء والرفعة والتقدم.



ومن جانبه رفع سعادة الشيخ خالد بن عبدالله بن علي آل خليفة أسمى آيات الشكر وبالغ التقدير والامتنان إلى المقام السامي لصاحب الجلالة حفظه الله، معرباً عن عظيم اعتزازه بهذه الثقة الملكية السامية، ومؤكداً أن توجيهات جلالته الكريمة حافزاً له لأداء هذه المهمة الوطنية على أكمل وجه.





ح ب/خ.أ



بنا 1630 جمت 24/04/2018





عدد القراءات : 55 اخر تحديث : 2018/04/24 - 12 : 09 PM