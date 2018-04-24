سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية شكر من ولي العهد السعودي المنامة في 24 أبريل/بنا/ تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، برقية شكر جوابية من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك رداً على برقية سموه التي أعرب فيها عن استنكار مملكة البحرين وادانتها الشديدة لإطلاق المليشيات الانقلابية في الجمهورية اليمنية عدة صواريخ باليستية استهدفت تجمعات سكانية في بعض المناطق بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.



وأعرب فيها سمو ولي العهد السعودي عن بالغ شكره وامتنانه لسمو رئيس الوزراء حفظه الله داعيا المولى عز وجل ان يحفظ مملكة البحرين وشعبها من كل مكروه ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والازدهار والتقدم.





ح ب/خ.أ



بنا 1620 جمت 24/04/2018





عدد القراءات : 65 اخر تحديث : 2018/04/24 - 25 : 07 PM