سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية شكر جوابية من خادم الحرمين الشريفين المنامة في 24 أبريل/ بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، برقية شكر جوابية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك رداً على برقية سموه التي عبر فيها عن استنكار مملكة البحرين وادانتها الشديدة لإطلاق المليشيات الانقلابية في الجمهورية اليمنية عدة صواريخ باليستية استهدفت تجمعات سكانية في بعض المناطق بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.



ضمنها خادم الحرمين الشريفين عن بالغ شكره وامتنانه لسمو رئيس الوزراء، سائلا الله العلي القدير أن يحفظ المملكتين الشقيقتين من كل مكروه ويديم عليهما نعمة الأمن والأمان والرقي والتقدم.





ح ب/خ.أ



بنا 1614 جمت 24/04/2018





عدد القراءات : 61 اخر تحديث : 2018/04/24 - 29 : 07 PM