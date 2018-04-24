الطقس المتوقع غداً في مملكة البحرين: غائم جزئياً يتحول إلى غائم مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحياناً المنامة في 24 أبريل/ بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية أن الطقس المتوقع في مملكة البحرين ليوم غد الأربعاء سيكون بمشيئة الله غائم جزئياً يتحول إلى غائم مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحياناً.



الرياح : شمالية من 12 الى 17 عقدة وتصل من 20 الى 25 عقدة مع هبات قد تصل الى 35 عقدة أحياناً.



وحذرت الأرصاد من رياح قوية السرعة وأمطار رعدية مع هبات شديدة السرعة داعية الى أخذ الحيطة والحذر.



ارتفاع الموج : من قدم إلى 3 أقدام قرب السواحل، ومن 3 الى 6 أقدام في عرض البحر ولكنه قد يرتفع الى 8 أقدام أثناء الهبات.



درجة الحرارة : العظمى 31 درجة مئوية .. والصغرى : 23 درجة مئوية.







م.ح.



بنا 1603 جمت 24/04/2018





عدد القراءات : 59 اخر تحديث : 2018/04/24 - 15 : 07 PM