توجيه تهمة القتل العمد إلى سائق الشاحنة الذي قتل 10 من المارة في (تورونتو) الكندية تورونتو (كندا) في 24 أبريل/بنا/ وجهت محكمة كندية اليوم الثلاثاء إلى سائق الشاحنة الذي دهس مارة أمس الاثنين في تورونتو عشر تهم بالقتل العمد توازي عدد القتلى الذين سقطوا نتيجة الاعتداء، في حين دعا رئيس الوزراء جاستن ترودو المواطنين الى عدم الاستسلام للخوف.



ووجهت أيضا إلى القاتل الارهابي اليك ميناسيان الذي جلس حليق الرأس في قفص الاتهام 13 تهمة بمحاولة القتل، حسب عدد الجرحى الذين اصيبوا في عملية الدهس ايضا.



وحض ترودو الكنديين على "عدم العيش في الخوف" غداة "الهجوم الذي لا معنى له"، وقال قبل بدء اجتماع لمجلس الوزراء في اوتاوا "يجب الا نبدأ بالعيش في الخوف او الشكوك بشكل يومي حين نتنقل في مدننا".



واضاف ان "الكنديين عبر البلاد يشعرون بالصدمة والحزن ازاء هذا الهجوم الذي لا معنى له".



وتابع "يجب ان نبقى بلدا منفتحا وحرا ومتماشيا مع قيمه وسنواصل القيام بذلك".



وطلب رئيس الوزراء جاستن ترودو من المسؤولين "التفكير في الظروف المتغيرة لعالمنا والقيام بكل ما يمكننا فعله لضمان امن مواطنينا".



من جهتها، تواصل الشرطة التحقيق في دوافع عملية الدهس.





خ.أ



بنا 1559 جمت 24/04/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/04/24 - 14 : 07 PM