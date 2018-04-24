اليونيسف تعلن احتياجها 1.3 مليار دولار لمساعدة 8.5 ملايين طفل سوري بيروت في 24 أبريل/بنا/ أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف احتياجها مبلغ 1.3 مليار دولار أمريكي لاستمرار دعمها للأطفال السوريين داخل سوريا والنازحين إلى الدول المجاورة.



وأفادت اليونيسف في بيان وزع عن مكتبها في بيروت "أن إعلان الاحتياج جزء من نداء الأمم المتحدة لعمليات الطوارئ التي قدمتها وستقدمها في عام 2018 داخل سوريا والدول المجاورة"، لافتاً إلى أن اليونيسف تلقت حتى الآن أقل من نصف احتياجاتها التمويلية.



وشدّد بيان اليونيسف على أن حوالى 8.5 ملايين طفل في سوريا والدول المجاورة يحتاجون إلى مساعدات إنسانية بعد ان اضطرت عائلات بأكملها إلى الفرار من العنف تاركة وراءها ممتلكاتها.





خ.أ



بنا 1551 جمت 24/04/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/04/24 - 57 : 06 PM