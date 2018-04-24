معالي الشيخ خالد بن عبد الله يبحث مع السفير الهندي تعزيز العلاقات بين البلدين المنامة في 24 أبريل / بنا / استقبل معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، سعادة السيد ألوك كومار سينها، سفير جمهورية الهند لدى مملكة البحرين.



وخلال اللقاء، أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله أهمية توظيف علاقات الصداقة القائمة على أسس تاريخية متينة بين البلدين لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والتجارية، وذلك عبر تشجيع المزيد من المستثمرين من كلا الجانبين على توجيه استثماراتهم لما فيه خير وصالح الشعبين الصديقين.



وفي هذا الصدد، أشاد معاليه بالدور التنموي الذي كان ولا يزال أبناء الجالية الهندية المقيمة في مملكة البحرين تضطلع به.



من جانبه، أعرب سعادة السفير الهندي عن شكره وتقديره لمعالي الشيخ خالد بن عبد الله على حرصه المتواصل على تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، وذلك في ظل ما تحظى به هذه العلاقات من اهتمام متبادل ومشترك من قيادتي وشعبي البلدين.





م خ/م.ح.



بنا 1549 جمت 24/04/2018





عدد القراءات : 7 اخر تحديث : 2018/04/24 - 53 : 06 PM