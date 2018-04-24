التربية تفتح باب الترشح لمنح التربية الخاصة بمدارس دولة الكويت المنامة في 24 أبريل / بنا / أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب الترشح للحصول على منح دراسية في مدارس التربية الخاصة بدولة الكويت الشقيقة للعام الدراسي المقبل 2018/2019، وذلك بدءاً من يوم غد الأربعاء 25 أبريل ولغاية الاثنين 30 أبريل الجاري، بمبنى إدارة التربية الخاصة رقم 8 بمقر الوزارة بمدينة عيسى.



وأفادت الوزارة أن هذه المنح مخصصة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة (إعاقة ذهنية بسيطة، إعاقة سمعية)، ممن هم في سن الإلزام من الذكور والإناث غير المسجلين بالمدارس الحكومية، ممن تتراوح أعمارهم بين ست وتسع سنوات، أو المسجلين بالمدارس الحكومية ممن هم في المرحلتين الابتدائية والإعدادية ولا تتجاوز أعمارهم 16 سنة، على ألا يكون الطالب قد سبق له التقديم لبعثة الكويت أو حصل على منحه دراسية في دولة الكويت وانتهت بسبب الإلغاء، ويجب أن يكون قد أنهى ما لا يقل عن سنة دراسية نظامية على الأقل وحصل على شهادة معتمدة، وألا يكون الطالب المرشح قد انقطع عن الدراسة مدة تزيد عن سنة دراسية واحدة.



كما يشترط في الطالب المترشح لهذه المنح ألا تكون لديه إعاقة مزدوجة، وألا يكون قد فصل من الدراسة في بلده أو بلد آخر لأسباب دراسية أو سلوكية أو مرضية.



وذكرت الوزارة انه على الراغبين في الترشح توفير الأوراق الرسمية المطلوبة وهي: موافقة كتابية من ولي الأمر على تحويل ابنه أو ابنته للدراسة بمدارس التربية الخاصة بدولة الكويت، توجه باسم مدير إدارة التربية الخاصة بالوزارة خالد السعيدي، إضافةً إلى نسخة من التقرير الطبي للطالب صادر من وحدة الأطفال والناشئة بمستشفى الطب النفسي، أو وحدة التطور والنمو بمستشفى السلمانية أومن مركز الصحة المدرسية للإعاقة الذهنية البسيطة ومتلازمة داون، ونسخة من التقرير الطبي ودرجة الإعاقة السمعية لطلبة الإعاقة السمعية، ونسخة من: شهادة الميلاد + شهادة التطعيمات، والبطاقة السكانية / الذكية، وجواز السفر تشتمل على البيانات الأولية وصلاحية الجواز، إلى جانب 10 صور شخصية حديثة ملونة للطالب 4×6، ونسخة من آخر شهادة تعليمية حصل عليها الطالب من المدرسة، وأن تكون باللغة العربية، ونسخة من التقرير الطبي للياقة الصحية العامة عن الطالب مكتوب باللغة العربية من المركز الصحي التابع له، نسخة من تقارير وشهادات طبية تثبت أي عمليات جراحية أجريت للطالب، أو أي مرض يشكو منه، مع بيان الحالة الصحية للأسرة إن كانت تعاني من أي أمراض، شهادة لياقة صحية (ملء استمارة الفحص الطبي لذوي الاحتياجات الخاصة المرفقة من قبل المركز الصحي التابع للطالب)، نسخة من شهادة الوفاة في حالة وفاة الأب ( ولي الأمر )+ نسخة من التوكيل لولي الأمر من المحكمة.



أ.أ/م خ/م.ح.



بنا 1447 جمت 24/04/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/04/24 - 57 : 05 PM