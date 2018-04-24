وزير التربية يدشن مكتبة الوزارة الإلكترونية للرسائل الجامعية المنامة في 24 أبريل / بنا / احتفاءً باليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف، دشن سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم مكتبة الوزارة الإلكترونية للرسائل الجامعية، ليبدأ الجمهور في الاستفادة من خدماتها عبر موقع الوزارة على شبكة الإنترنت.



وأكد الوزير أن هذه المكتبة ستتيح للباحثين والمهتمين الحصول على نسخ رقمية لعدد كبير من رسائل الماجستير والدكتوراه باللغتين العربية والإنجليزية، مع مراعاة حقوق النشر، وذلك في سياق اهتمام الوزارة بتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصال في خدمة الحقل العلمي والمعرفي في مملكة البحرين.







أ.أ/م.ح.



بنا 1342 جمت 24/04/2018





عدد القراءات : 45 اخر تحديث : 2018/04/24 - 47 : 04 PM