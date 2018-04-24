خلال ترؤس سموه لاجتماع اللجنة الأمنية .. سمو محافظ الجنوبية يبحث الاستعدادات والجاهزية الأمنية لاستقبال شهر رمضان المبارك المنامة في 24 أبريل / بنا / ترأس سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية الاجتماع الأمني وذلك في قاعة الاجتماعات بالمحافظة الجنوبية بحضور الضباط الأعضاء من الجهات الأمنية المعنية.



وفي بداية الاجتماع رحب سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية بأعضاء اللجنة موضحاً سموه توجيهات الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله ال خليفة وزير الداخلية خلال ترأس معاليه لاجتماع المحافظين حول أهمية متابعة الأمور المتعلقة بالجوانب الأمنية والتعاون مع الجهات ذات العلاقة بخصوص هذا الشأن مشيداً سموه بالدعم والمساندة التي تلقاها المحافظة الجنوبية من قبل وزير الداخلية في تأدية المهام والمسؤوليات الأمنية المناطة بها مؤكداً سموه بالوقت نفسة استعداد المحافظة لتنفيذ وترجمة تلك التوجيهات الى واقع عمل مشترك ملموس يصب في مصلحة أهالي المحافظة الجنوبية.



بعد ذلك بحث سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة ال خليفة محافظ المحافظة الجنوبية مع الأعضاء أهم المواضيع المتعلقة بالسلامة المرورية والسبل الكفيلة بتعزيزها للحفاظ على سلامة المواطنين خاصة تكثيف الدوريات والحملات المرورية في منطقتي الرفاع والزلاق بعد رصد عدد من الملاحظات بشأن ممارسات مرورية الخاطئة تمارس من قبل بعض السواق، الى جانب تشديد الرقابة المرورية على الدراجات النارية المخصصة للمناطق البرية وضمان عدم استخدامها في الطرق العامة بالمحافظة الجنوبية.



من جانبه ابدى ممثل الإدارة العامة للمرور استعداد الإدارة العامة للمرور في مباشرة النقاط التي تم بحثها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتأمين سلامة مستخدمي الطريق.



كما تناول سمو محافظ المحافظة الجنوبية أبرز الاستعدادات الأمنية لاستقبال شهر رمضان المبارك والمتعلقة بتأمين المساجد ودور العبادة والحد من السلوكيات والممارسات السلبية كظاهرة التسول عند محيط المساجد وبعض المناطق الحيوية الى جانب مناقشة التحضيرات الكفيلة بانسياب الحركة المرورية عند المساجد والأسواق، حيث اعرب في هذا السياق العميد حمد على المري استعداد مديرية شرطة المحافظة الجنوبية وجاهزيتها التامة في وضع الخطط الأمنية المؤمنة لعناصر الامن والسلامة للمساجد وروادها دون ما يعكر الأجواء الايمانية والاجتماعية لهذا الشهر الفضيل.



ثم استمع سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة ال خليفة محافظ المحافظة الجنوبية الى موجز الاعمال الأمنية التي قامت بها الإدارة العامة للدفاع المدني والمتضمنة الخطط الوقائية والاحترازية لتامين عناصر السلامة في محطات التزود بالوقود في مختلف مناطق المحافظة الجنوبية.



وفي نهاية الاجتماع ثمن سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية جهود أعضاء اللجنة الأمنية الرامية إلى تعزيز دعائم الأمن وترسيخ جوانبه في مناطق المحافظة الجنوبية والذي يأتي كترجمة لمبدأ الشراكة المجتمعية والنابع من إيمان المحافظة بأهمية دعم المنظومة الأمنية لنماء المجتمع و ازدهاره.



أ.أ/ع ع



بنا 1332 جمت 24/04/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/04/24 - 42 : 04 PM