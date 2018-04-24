مديرية شرطة المحافظة الشمالية تنظم محاضرة حول "حقوق الإنسان" المنامة في 24 أبريل / بنا / تحت رعاية العميد عبدالله خليفة الجيران مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية، نظمت المديرية محاضرة بعنوان "حقوق الإنسان وأهميتها في أجهزة إنفاذ القانون" حضرها عدد من الضباط والأفراد.

وتأتي هذه المحاضرة في إطار جهود المديرية لزيادة الوعي والثقافة الأمنية، وضمن الخطة السنوية لوحدة الشئون القانونية بالمديرية.



وفي مستهل المحاضرة استعرض الرائد علي نجم علي ضابط وحدة الشئون القانونية بالمديرية، الخلفية التاريخية لنشأة حقوق الإنسان وتعريفها المعتمد من قِبل منظمة الأمم المتحدة، وخصائص حقوق الإنسان، إلى جانب ما تضمنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من مبادئ سامية تهدف إلى الحماية وصون الحقوق.



وفي ذات السياق سلط المحاضر الضوء على الدور الذي تقوم به أجهزة إنفاذ القانون في مملكة البحرين، وبيان معايير حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة بعمل أجهزة إنفاذ القانون، بالإضافة إلى توعية المشاركين بدورهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وإمكانية تأثيرهم على حقوق الإنسان في عملهم اليومي.



ن.ف/م.ح.



بنا 1323 جمت 24/04/2018





عدد القراءات : 40 اخر تحديث : 2018/04/24 - 43 : 04 PM