مجلس الوزراء السعودي يشيد بأداء الأجهزة الأمنية الرياض في 24 ابريل / بنا / نوه مجلس الوزراء السعودي في جلسته اليوم الثلاثاء بالرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالنتائج الإيجابية لأداء الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال الفترة من 1 / 10 / 1438هـ حتى 2 / 8 / 1439هـ.



وقال وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، إن المجلس لفت إلى أن الأجهزة الأمنية أظهرت إنجازات متميزة ونجاحات متوالية، وتطوراً مطرداً في مستوى الأداء، حقق انخفاضاً ملموساً وواضحاً في معدلات الجريمة، وأدى إلى رفع مستوى السلامة.



وذكر ان المجلس أكد أن تدشين خادم الحرمين الشريفين يوم السبت القادم مشروع "القدية" الوجهة الترفيهية والرياضية والثقافية الجديدة في المملكة، الذي سيتم إنشاؤه غرب العاصمة الرياض، يجسد تطلعات المملكة وسعيها الدؤوب لتطوير المشروعات العملاقة التي حددتها رؤية المملكة 2030، والتي ستسهم في تحقيق المزيد من العوائد الاقتصادية للمملكة، ودفع عجلة التنمية المستدامة لما فيه خير الوطن والمواطن.



وأوضح أن مجلس الوزراء استمع إلى جملة من التقارير عن تطورات الأحداث ومستجداتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية.



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بنا 1322 جمت 24/04/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/04/24 - 34 : 04 PM