وفد من الأمانة العامة لمجلس التعاون يزور شركة المختبر الخليجي لفحص المعدات الكهربائية بالدمام الدمام في 24 أبريل / بنا / قام وفد من لجنة تأهيل الموردين والمقاولين بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤخراً بزيارة شركة المختبر الخليجي لفحص المعدات الكهربائية بمدينة الدمام السعودية، وذلك لما تتمتع به الشركة من خبرة وكفاءة عالية ومشهودة في فحص المعدات الكهربائية وتقديم الخدمات والاختبارات والمطابقة في معدات الطاقة الكهربائية وانظمة السلامة في تشغيل وصيانة المعدات الكهربائية.



وتأتي هذه الزيارة ضمن حرص الأمانة العامة في الوصول إلى اعلى المستويات لترشيد الاستهلاك وتحديد نقاط الاحمال الزائدة بمقرها، حيث ابدت الشركة تعاونها مع الأمانة العامة.







ع.ر/م.ح.



بنا 1314 جمت 24/04/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/04/24 - 17 : 04 PM