فريق عمل الاتصالات العسكرية بمجلس التعاون يختتم اجتماعه بالظهران الرياض في 24 أبريل/ بنا / اُختتم اليوم اجتماع فريق عمل الاتصالات العسكرية للوسائط المتعددة في مكتب الاتصالات المؤمنة التابع للشؤون العسكرية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمقره في مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية.



وقد عقد الاجتماع على مدى ثلاثة أيام تم من خلالها مناقشة أهم الأفكار والحلول بين أعضاء الاجتماع لتفعيل مشاريع الاتصالات العسكرية المزمع عملها بين القوات المسلحة لدول مجلس التعاون وآلية أنجازها والسبل والإجراءات الكفيلة بذلك، حيث ضم الاجتماع عدد من الوفود المتخصصة في مجال الاتصالات العسكرية من القوات المسلحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



وتأتي مثل هذه الاجتماعات وورش العمل تنفيذا لقرارات مجلس الدفاع المشترك والتي تساهم في تحقيق وتوطيد التكامل الدفاعي المشترك.



وبهذه المناسبة قدم رئيس مكتب الاتصالات المؤمنة العقيد الركن نافع محمد خالص شكره وتقديره للوفود المشاركة علي ما أبدوه خلال الاجتماع من تفاعل وحرصهم علي إنجاز هذه المشاريع الحالية والمستقبلية.







ن.ف/م.ح.



بنا 1312 جمت 24/04/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/04/24 - 16 : 04 PM