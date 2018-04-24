خلال افتتاح سموه لمعرض الخليج للعقار.. سمو رئيس الوزراء: الحكومة هيأت بنية تشريعية وفنية لدعم نجاح الاستثمار في القطاع العقاري المنامة في 24 أبريل / بنا / لدى افتتاح سموه لمعرض الخليج للعقار 2018 أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أن الحكومة هيأت بيئة وبنية تشريعية وفنية تدعم نجاح الاستثمار في القطاع العقاري، وأن الحكومة تنفذ مشاريع تنموية وفق رؤية مدروسة يدعمها قطاع خاص متحفز للمشاركة البناءة في التطوير العقاري مما جعل البحرين تحتفظ ببريقها الجاذب للاستثمار في هذا القطاع رغم ما يشهده من تنافس، إلا أن التنافسية البحرينية ظلت رائدة بفضل ما توفره الحكومة من حماية وضمانات للمستثمرين وما تطرحه من فرص أمام الاستثمار في هذا القطاع وهو ما ساعد كثيراً على استقطاب الاستثمارات الخارجية في القطاع العقاري لإقامة المشاريع التطويرية في البلاد، مؤكداً سموه أهمية الترويج للسوق العقارية في العملية الاستثمارية من خلال المعارض المتخصصة ومن بينها معرض الخليج.



وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر قد تفضل صباح اليوم فشمل برعايته الكريمة حفل افتتاح معرض الخليج للبناء ومعرض الخليج للعقار ومعرض الخليج للديكور والتصميم الداخلي والأثاث، الذي تنظمه شركة الهلال للمعارض والمؤتمرات في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة كبريات الشركات في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية والأجنبية.



وقد قام صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بقص الشريط إيذانا بافتتاح المعرض، ثم تفضل سموه بالقيام بجولة في أجنحته المختلفة واستمع سموه خلالها إلى شرح من القائمين على تنظيم المعرض والمشاركين فيه حول ما يضمه من مشروعات ومنتجات صناعية تستخدم في قطاعات البناء والتشييد والتصميم الداخلي والديكور والأثاث.



وأعرب سموه عن إعجابه بما تضمنه المعرض من مشروعات عقارية ومنتجات متميزة في قطاعات التصميم الداخلي والديكور والأثاث، مشيداً سموه بما يتسم به المعرض من تنظيم متميز أسهم في تحفيز العديد من الشركات الكبرى على المشاركة فيه واستقطاب مشاركة واسعة من مختلف الدول.



وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر أن قطاع البناء والعقارات في مملكة البحرين يشهد نهضة مستمرة تتجلى ملامحها في حجم وعدد المشروعات الجديدة التي يجري تنفيذها في مختلف مناطق المملكة، مشيراً سموه إلى أن تلك النهضة العقارية والعمرانية ترتكز على بنية تشريعية وقانونية متطورة تحفز على الاستثمار في هذا القطاع.



وشدد سموه على ضرورة التوسع في إقامة المعارض المتخصصة لأهميتها في استقطاب المزيد من الفرص الاستثمارية إلى المملكة لما تشكله هذه المعارض من مناسبة لتسليط الضوء على الفرص الواعدة التي تمتلكها البحرين في القطاعات المختلفة، وما يتوفر لديها من بنية تحتية تشجع المستثمرين على دخول السوق البحريني بكل ثقة في النجاح.



وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن صناعة المعارض والمؤتمرات تحظى باهتمام كبير من الحكومة التي تقدم كل التسهيلات المناسبة التي تعزز من دورها في خدمة الاقتصاد الوطني، مشيرا سموه إلى أن سياسات الحكومة في سعيها لتنويع مصادر الدخل تعمل على تطوير البيئة الاستثمارية في المجال العقاري وتحفيزه للقيام بدوره كأحد القطاعات الحيوية وتوفير المقومات التي تضمن له القدرة على المنافسة إقليميا ودوليا.



وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالدور الهام الذي يقوم به القطاع الخاص والمطورون العقاريون في مساندة جهود الحكومة على صعيد التنمية من خلال التوسع في إقامة المشروعات السكنية والترفيهية الجديدة، مؤكداً سموه أن ذلك التعاون أسهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين كإحدى الوجهات في مجال الاستثماري العقاري.



ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بما تشهده دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من طفرة في المشروعات العقارية موجهة بالأساس لصالح شعوبها، ويتيح لهذه الدول مزيدًا من الفرص لأن تمضي على طريق التنمية المستدامة بخطوات أكثر تقدمًا، مضيفاً سموه أن دول مجلس التعاون تمتلك العديد من المقومات المادية والبشرية التي تؤهلها لأن تواصل مسيرتها التنموية على أسس قوية ومتينة وتعزز من قدرتها على توفير حياة أفضل لمواطنيها ارتكازا على رؤى واستراتيجيات طموحة تلبي احتياجات الحاضر وتستشرف متطلبات المستقبل.



وأثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الجهود التي يضطلع بها القطاع الخاص في تنظيم المعارض المتخصصة ومنها شركة الهلال للمعارض والمؤتمرات التي قامت بتنظيم هذا المعرض الذي أصبح يلقى سنويا إقبالا متزايدا من قبل المشاركين والعارضين فيه.



من جانبه، أعرب أنور عبد الرحمن رئيس مجلس ادارة شركة الهلال للمؤتمرات والمعارض عن جزيل الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على اهتمام سموه ورعايته للمعرض كل عام، مؤكدا أن دعم ومساندة سموه للقطاع الخاص يشكل قوة دفع لهذا القطاع لكي يقوم بمزيد من الجهد للمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البحرين.



وتوجه جبران عبدالرحمن المدير التنفيذي لشركة الهلال للمؤتمرات والمعارض بالشكر لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على تفضله برعاية وافتتاح المعرض سنويا، مؤكدا أن دعم سموه اللامحدود لصناعة المعارض والمؤتمرات أسهم في تطور هذه الصناعة، وقال "إن المعارض الثلاثة وهي معرض الخليج للبناء ومعرض الخليج للعقار ومعرض إنتريرز، التي شرفها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء برعايته الكريمة لها تعد وجهة عرض شاملة موجهة لقطاع الأعمال لخدمة أسواق البناء والتصميم الداخلي والعقارات في منطقة الخليج الشمالية ويشهد المعرض اقبالاً متزايداً وحدثاً يترقبه الكثيرون بفضل ما يحظى به من دعم ومساندة من لدن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء.



تجدر الاشارة إلى أن المعارض الثلاثة اجتذبت مشاركة رئيسية من الشركات الدولية والإقليمية، حيث بلغ عددها 160 جهة عارضة استعرضت خبراتها ومنتجاتها على مساحة عرض تبلغ 5500 متر مربع، من بينها 17 شركة سعودية متخصصة في أعمال الإنشاء ومواد البناء، فيما استضاف معرض إنتريرز 5 شركات سعودية، بينما تشارك شركتان سعوديتان للتطوير العقاري في معرض الخليج للعقار، كما يستضيف المعرض شركات من الشارقة ودبي وأبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى وسطاء عقاريين ومطورين من المملكة المتحدة وتركيا وباكستان.



ن.ف/ع ع



بنا 1217 جمت 24/04/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/04/24 - 33 : 03 PM