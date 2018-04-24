تحت رعاية جمعية الشارقة الخيرية.. جمعية المحرق الخيرية تزف 30 عريسا المنامة في 24 أبريل / بنا / نظمت جمعية المحرق الخيرية تحت رعاية جمعية الشارقة الخيرية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة؛ مؤخرا حفل الزواج الجماعي الثاني لهذا العام 2018م – 1439 هــ ، وذلك بقاعة يوسف بن أحمد عبدالملك للأفراح بمحافظة المحرق، حيث تم زفاف 30 عريساً شاباً من أبناء مملكة البحرين.

ويأتي هذا المشروع سعياً من جمعية المحرق الخيرية؛ في تنمية قيم التكافل الاجتماعي داخل المجتمع البحريني، والمساهمة في مساعدة الشباب المقبلين على الزواج والتخفيف عنهم في جزء من تكاليف الزواج.



وقد استهل الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى راعي الحفل السيد سعيد بن سالم آل علي رئيس وفد جمعية الشارقة الخيرية كلمة، كما ألقى رئيس الجمعية الشيخ صلاح بن محمد بوحسن كلمة اشار فيها الى المعاني الطيبة الاسلامية في بناء الاسرة التي تمثل الاساس السليم في بناء المجتمعات.



وفي ختام الحفل قامت الجمعيتان بتبادل الهداية التذكارية، كما تم تقديم دروع تذكارية لكبار الضيوف وبعدها تم تكريم العرسان و اخذ صورة تذكارية.



ع.ر/ع ع



بنا 1202 جمت 24/04/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/04/24 - 41 : 03 PM