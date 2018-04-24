خلال زيارته للمحافظة الشمالية.. السفير الأمريكي يبدي إعجابه بالبرامج الوطنية والاجتماعية

المنامة في 24 أبريل / بنا / أبدى سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى مملكة البحرين السيد جاستن هيكس سيبيريل اعجابه بالبرامج الوطنية والاجتماعية التي تنفذها المحافظة الشمالية تحت إطار مبادرة :"كلنا شركاء في السلام"، وذلك خلال الزيارة التي قام بها اليوم الثلاثاء إلى المحافظة ولقائه بسعادة المحافظ السيد علي بن الشيخ عبدالحسين العصفور، مثنيًا على التنوع الغني الذي تقدمه المحافظة من خلال برامجها ومشاريعها للمواطنين والمقيمين.



ورحب سعادة العصفور بالسفير سيبيريل متمنيًا له دوام التوفيق لمناسبة تعيينه سفيرًا جديدًا، مؤكدًا أن العلاقات التاريخية الفريدة التي تربط مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية هي ثمار جهد سنين من العمل المشترك، وأن قيادة جلالة الملك المفدى، بنت صرح هذه العلاقات القائمة على التعاون والتنسيق السياسي والاقتصادي والاستثماري والثقافي، وكذلك في مختلف القضايا التي تهم البلدين والشعبين الشقيقين.



وأطلع العصفور السفير الامريكي على فلسفة المحافظة في إشراك منظمات المجتمع المدني والسكان من مواطنين ومقيمين في البرامج الوطنية والاجتماعية والمناسبات الدينية، وترسيخ منهج صيانة النسيج الوطني والسلم الاجتماعي حفاظًا على ما يتميز به مجتمع البحرين من تعددية واحترام للأديان والحريات وممارسة المعتقدات الدينية لجميع أتباع الأديان والمذاهب.



واستعرض العصفور صورًا من الأنشطة التي تدعمها المحافظة بالتعاون مع القطاع الخاص ومنها مشروع "بيوت"، بالإضافة إلى برامج لم الشمل وتقوية النسيج الاجتماعي وكفالة الحريات الدينية، موضحًا أن الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية يقدم أقصى دعم للبرامج والأنشطة التي تسهم في نشر قيم التسامح والسلام والمحبة، وضمان أمن وسلامة إقامة الشعائر الدينية، كما عبر العصفور عن اعتزازه بالتعاون الذي تتمحور عليه العلاقة بين المحافظة وبين المؤسسات الرسمية والأهلية، ومشاركة مختلف الفئات في برامج التواصل ولم الشمل ودعم برامج الأطفال والناشئة والشباب على اختلافها.



وعبر السفير الامريكي عن سعادته بالبرامج التي تنفذها المحافظة والتي تعتبر من المؤشرات المتقدمة في التنمية والتطوير، كما تسلم هدية تذكارية من سعادة المحافظ تعبر عن مبادرة "كلنا شركاء في السلام".



ن.ف/ع ع



بنا 1154 جمت 24/04/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/04/24 - 56 : 02 PM