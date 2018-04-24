سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية شكر جوابية من رئيس الوزراء الكويتي

المنامة في 24 أبريل / بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر برقية شكر جوابية من أخيه سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، ردا على برقية التعزية والمواساة التي بعثها سموه إليه بوفاة الشيخ صباح المحمد الصباح المحمد الصباح.



وأعرب سموه عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على مشاعر سموه الأخوية الكريمة، متمنيًا لسموه موفور الصحة والسعادة.



ن.ف/ع ع



بنا 1137 جمت 24/04/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/04/24 - 39 : 02 PM