تتضمن تطبيق مبادرة المباني الخضراء.. الأشغال: البدء في صيانة 25 مدرسة حكومية مطلع مايو المقبل

المنامة في 24 أبريل / بنا / كشفت المهندسة هدى ميرزا عباس مدير إدارة صيانة المباني بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أنه تم الانتهاء من مرحلة التخطيط والتصميم لمشروع صيانة 25 مدرسة حكومية في مختلف محافظات المملكة بكلفة تقديرية بلغت 1,800,000 دينار بحريني (مليون وثمانمائة ألف دينار بحريني)، وذلك ضمن برنامج الصيانة الشاملة للعام 2018 وفق الخطة المتفق عليها مع وزارة التربية والتعليم.



وقالت المهندسة هدى ميرزا عباس إنه تم الانتهاء من إعداد وصف العمل التفصيلي بالإضافة إلى الرسومات الهندسية التفصيلية لتلك المدارس من قبل مهندسي الإدارة بالتنسيق مع المختصين بوزارة التربية والتعليم، مشيرةً الى أنه سيتم البدء بتنفيذ أعمال الصيانة مطلع شهر مايو القادم على أن تستكمل قبل بداية العام الدراسي الجديد 2018-2019.



وأضافت المهندسة هدى أن الوزارة تسعى إلى تحويل المباني الحكومية تدريجياً ومن ضمنها المدارس إلى مبان خضراء صديقة للبيئة بشكل جزئي بهدف ترشيد استهلاك الطاقة والمحافظة على الموارد والثروات الطبيعية في المملكة من خلال أعمال الصيانة الشاملة لتلك المدارس، حيث ستشتمل أعمال الصيانة الشاملة على الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية الى جانب أعمال الصباغة الداخلية والخارجية وإعادة تأهيل دورات المياه وإصلاح الأبواب والنوافذ وإصلاح واستبدال تسليكات الكهرباء وإمدادات الماء والأدوات الصحية التالفة، كما سيتم استبدال مصابيح الإنارة القديمة في بعض المدارس بمصابيح موفرة للطاقة.



الجدير بالذكر أن تلك الأعمال ستنفذ عن طريق مقاولين مؤهلين وذوي خبرة ومسجلين لدى وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني لهذا النوع من الأعمال وذلك لضمان سير تنفيذ العمل وفق معايير الجودة والمواصفات المعتمدة في الوزارة.



وأفادت المهندسة هدى ميرزا بأنه نظراً لأهمية المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم كصرح تربوي حضاري لمملكة البحرين، فإن تنفيذ تلك الأعمال يتم بشكل دوري بهدف الحفاظ على سلامة هيكل المباني وتحسين البيئة الداخلية فيها وإطالة عمرها الافتراضي وضمان استدامتها ورفع قيمتها وكفاءتها من الناحية التشغيلية والاقتصادية بما يدعم الاحتياجات التعليمية مع الحفاظ على المرافق ومحتوياتها وضمان سلامة مستخدميها، مضيفةً أن صيانة المنشآت الحكومية وخصوصاً المدارس يأتي تماشياً مع اهتمام الحكومة بصيانة المباني المدرسية بغية الحفاظ على مستوى عالٍ من الخدمات وذلك في إطار خطة سنوية.



ع.ر/ع ع



بنا 1122 جمت 24/04/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/04/24 - 27 : 02 PM