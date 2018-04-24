خلال زيارة تفقدية لمحافظ العاصمة ومدير عام أمانة العاصمة.. مليون و200 ألف دينار تكلفة تطوير سوق المنامة المركزي خلال عامين

المنامة في 24 أبريل / بنا / أكد معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة أن التطوير الذي سيلحق سوق المنامة المركزي من خلال تعديل أوضاعه ومرافقه يصب في خدمة تجاره ومرتاديه وذلك تفعيلاً لدوره المنشود الذي ينعكس بالإيجاب على تنشيط الحركة التجارية فيه خصوصاً وأن السوق يقع في قلب العاصمة، مبينا بأن ذلك يترجم توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، منوهاً أن سموه لطالما يبدي اهتمامه المتواصل بتطوير أوضاع الأسواق في عموم مملكة البحرين إيماناً من سموه في الحفاظ على طابع الأسواق لدورها التجاري في تعزيز الاقتصاد الوطني.





جاء ذلك خلال الجولة التفقدية لمحافظ محافظة العاصمة ومدير عام أمانة العاصمة م. محمد بن أحمد آل خليفة، لسوق المنامة المركزي، بحضور نائب رئيس مجلس امانة العاصمة م. مازن العمران، ونائب محافظ محافظة العاصمة الأستاذ حسن المدني وعدد من المسؤولين في الجهات الخدمية المعنية ومن التجار، بهدف الاطلاع على اعمال الصيانة الحالية ومتابعة أبرز احتياجات السوق والخطط المعدة لتطويره بما يتواءم مع احتياجات التجار والمستهلكين من مواطنين ومقيمين.



وقال معاليه "ان تلبية احتياجات السوق يأتي ضمن حرص المحافظة وامانة العاصمة ومجلس امانة العاصمة على تذليل الصعوبات التي يواجهها الباعة على وجه الخصوص والذين أبدوا خلال إعداد المحافظة تقرير خاص عن سوق المنامة المركزي عن أملهم بإن تضطلع جميع الجهات ذات العلاقة في تلبية احتياجات السوق من خلال تطوير مرافقة".



من جانبه أكد مدير عام أمانة العاصمة م. محمد بن أحمد آل خليفة أن تكلفة مشاريع تطوير وصيانة سوق المنامة المركزي تجاوزت المليون والـ200 ألف دينار والتي بدأت في مرحلتها الاولى منذ العام 2017 ومن المقرر الانتهاء منها بالمرحلة الثانية نهاية 2018، مشيرا الى ان تكييف سوق الخضروات والفواكه بالكامل سينتهي قبل شهر رمضان المبارك من العام الجاري.



وبين م.محمد بن احمد ان الامانة سعت لاستيعاب الزيادة المطردة لأعداد تجار المواد الغذائية والاستهلاكية لضرورة توافرها للمستهلكين من مختلف الدول المصدرة لها وذلك عن طريق توفير البيئة المناسبة لمزاولة الأنشطة التجارية بصورة عامة بما يتوافق مع الاشتراطات التنظيمية، حيث ستستوعب المنطقة 30 تاجرا على مساحة اجمالية تبلغ 1000 متر مربع ومن المؤمل الانتهاء من تنفيذها خلال الشهرين القادمين.



وأضاف أن تطوير وإعادة تأهيل سوق المنامة المركزي الذي يعد ابرز المشاريع التنموية في العاصمة قد بدأت خلال العام 2017 ومن المتوقع اكتمال المرحلة الثالثة والاخيرة في عام 2020 حيث ستبرز الصورة النهائية لسوق المنامة بما يتوافق مع منظور الحداثة للأسواق الشعبية وذلك من منطلق حرص الامانة على توفير أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين والمقيمين.



ل.ب/ع ع



بنا 1103 جمت 24/04/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/04/24 - 06 : 02 PM