الأمين العام لمجلس التعاون يرحب بعقد القمة المرتقبة بين الكوريتين

الرياض في 24 أبريل / بنا / رحب معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالإعلان عن القمة المرتقبة بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية المقرر عقدها بتاريخ 27 أبريل 2018م بين الرئيس مون جي ان رئيس جمهورية كوريا ورئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون.



وأعرب الأمين العام عن أمله في أن تسفر هذه القمة عن تخفيف التوتر في شبه الجزيرة الكورية وتحقيق تقدم نحو معالجة فعالة للبرنامج النووي لكوريا الشمالية وفقاً للاتفاقيات الدولية لمنع انتشار الأسلحة النووية.



ونوه بالجهود التي بذلتها كل من جمهورية كوريا والولايات المتحدة الأمريكية من اجل انعقاد هذه القمة، والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.



ع.ر/ع ع



بنا 1058 جمت 24/04/2018





عدد القراءات : 6 اخر تحديث : 2018/04/24 - 03 : 02 PM