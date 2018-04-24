برعاية حرم سمو رئيس الوزراء ..سمو الشيخة لولوة بنت خليفة تفتتح سوق السفارات

المنامة في 24 أبريل / بنا / برعاية كريمة من حرم صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، صاحبة السمو الشيخة حصة بنت علي آل خليفة، افتتحت كريمة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء سمو الشيخة لولوة بنت خليفة آل خليفة اليوم سوق السفارات الدولي، الذي نظمته جمعية رعاية الطفل والأمومة بمقر الجمعية في مدينة عيسى بمشاركة 32 سفارة عربية وأجنبية، وذلك بحضور عدد من صاحبات السمو وقرينات أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي وسيدات الأعمال وفعاليات نسائية.





وقد قامت سمو الشيخة لولوة بنت خليفة آل خليفة ترافقها الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة رئيسة جمعية رعاية الطفل والأمومة بجولة في أرجاء المعرض، حيث أبدت سموها إعجابها بما يتضمنه السوق من معروضات ومشغولات تعكس العديد من ثقافات وحضارات الدول المشاركة في السوق.



وأكدت سموها أهمية إقامة هذه الفعاليات والأنشطة التي تسهم في تعزيز التواصل والتقارب بين مختلف الشعوب على أرض مملكة البحرين المعروف عنها احتضانها للجميع في أجواء من التعايش والتآخي القائم على الاحترام والمحبة المتجذرة عبر التاريخ.



وأضافت سموها أن مجتمع البحرين في ظل نهج قيادة جلالة الملك المفدى الحكيمة، وسمات شعبه الوفي كان وسيظل نموذجًا في التواصل الانساني، وقالت سموها: "إن هذه الصفات توارثناها عن الآباء والأجداد وسنعمل للحفاظ عليها وترسيخها في نفوس قادم الأجيال، فهي خير شاهد على يعبر عن أصالة المجتمع البحريني وحضارته العريقة".



وأكدت سمو الشيخة لولوة بنت خليفة آل خليفة أن تلك المبادئ النبيلة يحرص الأمير الوالد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر على تنميتها ودعمها، إيمانا من سموه بأهمية التواصل بين الشعوب من أجل عالم ينعم فيه الجميع بالسلام والطمأنينة.



وأثنت سموها على الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني وجمعية رعاية الطفل والأمومة في دعم العمل الخيري والاجتماعي في مملكة البحرين، مشددة سموها على أهمية مثل هذه المبادرات في تحقيق التكافل الاجتماعي.



وأشادت سموها بالجهود التي بذلتها الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة وجمعية رعاية الطفل والأمومة في إعداد وتنظيم سوق السفارات الدولي سنويا، متمنية سموها للقائمين على تنظيم السوق والمشاركين فيه دوام النجاح والتوفيق.



من جانبها، رفعت الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة أسمى آيات الشكر والعرفان لصاحبة السمو الشيخة حصة بنت علي آل خليفة على رعايتها الكريمة لسوق السفارات الدولي، ولسمو الشيخة لولوة بنت خليفة آل خليفة على تفضلها بافتتاح المعرض، مؤكدة أن ذلك الاهتمام الكبير من لدن سموهما يعطي السوق المزيد من الزخم والحيوية التي تشجع العديد من السفارات على المشاركة فيه.



وأشارت إلى أن قرينات سفراء الدول العربية والأجنبية المشاركات في السوق عرضن العديد من المنتجات والحرف التقليدية التي تعبر عن ثقافة وتراث بلدانهن وصورا لأبرز المعالم السياحية في هذه البلدان.



ن.ف/ع ع



بنا 1016 جمت 24/04/2018





عدد القراءات : 40 اخر تحديث : 2018/04/24 - 20 : 01 PM