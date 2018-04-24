المحكمة الكبرى الجنائية تستكمل نظر الدعوى في قضية المتهمين بالتخابر مع قطر

المنامة في 24 أبريل / بنا / صرح المستشار أسامة العوفي المحامي العام بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد استكملت اليوم الموافق 24 أبريل 2018 نظر القضية المتهم فيها علي سلمان علي أحمد، وحسن علي جمعة سلطان، وعلي مهدي علي الأسود بالتخابر مع دولة قطر، والذين أحالتهم النيابة العامة إلى المحاكمة لارتكابهم جرائم التخابر مع دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين وبقصد الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية بغية إسقاط نظام الحكم في البلاد، وتسليم وإفشاء سراً من أسرار الدفاع إلى دولة أجنبية، وقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها إضعاف الثقة المالية بالمملكة والنيل من هيبة المملكة واعتبارها.





وقد انعقدت المحاكمة اليوم في جلسة علنية وفقاً لما يقضي به القانون، وحضر المتهم الأول ومعه محاموه، وقد استكملت النيابة العامة مرافعتها بالرد والتعقيب على دفوع المتهم الأول وفندت ما أبداه من دفاع، وأبرزت في مرافعتها اليوم أدلة إضافية استخلصتها مما قدمه الدفاع نفسه من تسجيلات في الجلسات السابقة مما يؤكد فضلاً عن الأدلة القائمة في القضية صحة الاتهامات المسندة إلى المتهمين.



كما ترافع المحامون الحاضرون مع المتهم الأول، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 21 / 6 / 2018.



ل.ب/ع ع



بنا 1010 جمت 24/04/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/04/24 - 17 : 01 PM