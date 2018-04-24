البوليتكنك: التقديم الإلكتروني استقطب أكثر من ألف طالب خلال أسبوع فقط

المنامة في 24 أبريل/ بنا / اعلن مدير إدارة القبول والتسجيل بكلية البحرين التقنية "بوليتكنك البحرين" أحمد مال الله عن بدء امتحانات القبول في الرياضيات واللغة الإنجليزية، المطلوبة لأجل الالتحاق بالبوليتكنك للعام الأكاديمي القادم 2018 – 2019م، اعتبارًا من يوم أمس الاثنين، داعيا الطلبة الى التقيد بمواعيد الامتحانات المحددة لهم في رسالة البريد الإلكتروني بحسب اليوم والوقت، إذ إن المواعيد ثابتة ولا يمكن تغييرها.



وأشار مال الله إلى أن اعتماد البوليتكنك هذا العام عملية تقديم طلب الالتحاق بالكامل إلكترونيًا ساهمت في زيادة عدد المتقدمين، إذ تجاوز ألف طلب التحاق منذ أن فُتح باب التقديم في 16 أبريل الجاري، أي في فترة لا تتجاوز أسبوع واحد فقط، مما يدل على نجاح البوليتكنك في سعيها إلى تسهيل خدماتها للطلبة المتقدمين وأولياء أمورهم، ومراعاة ظروفهم واختصار الوقت والجهد عليهم.



وعن طريقة تقديم طلب الالتحاق، أوضح مال الله أن عملية تقديم الطلب لهذا العام تجرى بشكل كامل عبر الإنترنت، وذلك من خلال استكمال استمارة طلب الالتحاق المتوافرة على الموقع الإلكتروني للبوليتكنك (http://www.polytechnic.bh)، ودفع رسوم تقديم طلب الالتحاق (20 دينارًا غير قابلة للاسترجاع)، ومن ثم رفع المستندات المطلوبة والمبينة في الموقع الإلكتروني.



وبدورهم، سيقوم موظفو قسم القبول بالتحقق من المستندات المطلوبة، واعتماد تقديم الطلب، وتحديد موعد لاختبار القبول، ومن ثم سيتسلم المتقدم رسالة بالبريد الإلكتروني تثبت تقديمه لطلب الالتحاق و تفيده بموعد اختبار القبول، عبر الموقع الإلكتروني للبوليتكنك، أي أنه لا داعي للتوجه إلى حرم الكلية لتقديم المستندات المطلوبة، وإنما الحضور لتقديم اختبار القبول فقط بحسب الموعد المحدد في رسالة البريد الإلكتروني.



يشار إلى أن باب تقديم طلبات الالتحاق بالبوليتكنك مستمر لغاية الرابع من يونيو 2018، وذلك في البرامج الأكاديمية التالية: البكالوريوس في إدارة الأعمال، البكالوريوس في إدارة اللوجستيات العالمية، البكالوريوس في تقنية المعلومات والاتصالات، البكالوريوس في تقنية الهندسة، البكالوريوس في التصميم المرئي، والبكالوريوس في الإعلام الإلكتروني.



ن.ف/و.ش



بنا 0956 جمت 24/04/2018





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2018/04/24 - 16 : 01 PM